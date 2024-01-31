قبل الردّ الأميركي على هجوم الأردن.. أسعار النفط تعاود الصعود وهذا ما سجّلته

ارتفعت أسعار النفط بعد أكبر انخفاض لها في ثلاثة أسابيع أمس الأربعاء، حيث قام المستثمرون بتقييم المخاطر الناجمة عن أي انتقام أميركي على هجوم الأردن، مقابل مؤشرات على إمدادات أميركية قوية.



وارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 76 دولاراً للبرميل بعد خسارته 2.5% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض منذ أوائل كانون الثاني. وارتفع خام برنت ليجري تداوله فوق 81 دولاراً. وأدت بيانات زيادة مخزونات الخام الأميركية وارتفاع إنتاج النفط إلى هبوط الأسعار أمس.

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وحقق النفط في يناير مكاسبه الشهرية الأولى منذ أربعة أشهر بعد تصاعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل المتمردين الحوثيين المتمركزين في اليمن. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن الطلب لدى المستهلكين الرئيسيين والإمدادات القوية من المنتجين من خارج "أوبك" قد حدت من مكاسب الأسعار.

بالتوازي، توسع إنتاج النفط الأميركي إلى 13.3 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في أيلول، وفقا لأرقام إدارة معلومات الطاقة. وأظهرت البيانات الأسبوعية أيضا عودة الإنتاج إلى 13 مليون برميل يومياً، بينما ارتفعت مخزونات الخام للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.(بلومبرغ)