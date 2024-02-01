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إقتصاد

الفائدة.. تنسف أسهم آسيا

Lebanon 24
01-02-2024 | 00:11
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انخفضت الأسهم الآسيوية بعد تراجع مؤشر "إس أند بي 500"، وسط تقارير أرباح مخيبة للآمال، واستبعاد الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في الربع الأول.

وفي حديثه بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول إنه لا يعتقد أنه من المحتمل أن يقوم البنك المركزي بتخفيف السياسة في آذار.
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وفي إشارة إلى أن المسؤولين ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، قال البنك المركزي أيضا إنه "لا يتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى يكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".

وافتتحت الأسهم الصينية على انخفاض وتقلبت أسهم هونغ كونغ. وتراجعت الأسهم في أستراليا واليابان بعد أن انخفض مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 1.6%، وهو أكبر انخفاض منذ أيلول. كما ارتفعت عقود الأسهم الأميركية بعد أن قادت شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "مايكروسوف"، و"ألفابت" الخسائر في وول ستريت أمس الأربعاء.

واحتفظت سندات الخزانة بمعظم مكاسبها في التعاملات الآسيوية. وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 12 نقطة أساس في الجلسة السابقة بعد أن أدت المخاوف الجديدة بشأن المقرضين المحليين إلى تفاقم المخاوف الاقتصادية بعد الخسارة المفاجئة لبنك نيويورك "كوميونيتي بانكورب". وانخفض مؤشر قوة الدولار، في حين قاد الين المكاسب بين نظرائه في مجموعة العشرة.

وأظهر تقرير منفصل صادر عن معهد أبحاث "إيه دي بي" (ADP) أن الشركات أضافت 107 آلاف وظيفة في كانون الثاني وهو عدد دون التوقعات، وتباطأ نمو أجور العمال كذلك.

ورغم خسائر يوم الأربعاء، حقق مؤشر "إس آند بي 500" صعوداً للشهر الثالث على التوالي.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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