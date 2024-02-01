Advertisement

إقتصاد

الذهب يرتفع ليلامس أعلى المستويات.. هذا ما سجّلته الأسعار

Lebanon 24
01-02-2024 | 01:56
A-
A+
Doc-P-1159369-638423747570477007.jpg
Doc-P-1159369-638423747570477007.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب،الخميس، وتمسك المستثمرون بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأميركي فكرة خفضها في مارس.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولار للأونصة. ولامس المعدن أمس الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولار قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1 بالمئة.
Advertisement

فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولار.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:18 | 2024-02-01
00:11 | 2024-02-01
23:44 | 2024-01-31
23:39 | 2024-01-31
16:00 | 2024-01-31
15:30 | 2024-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24