الذهب يرتفع ليلامس أعلى المستويات.. هذا ما سجّلته الأسعار

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ارتفعت أسعار الذهب،الخميس، وتمسك المستثمرون بآمالهم في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمعدل كبير هذا العام حتى بعد أن استبعد البنك المركزي الأميركي فكرة خفضها في مارس.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2045.65 دولار للأونصة. ولامس المعدن أمس الأربعاء أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2055.89 دولار قبل تقليص المكاسب لينهي الجلسة بارتفاع 0.1 بالمئة.فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2063.20 دولار.(سكاي نيوز عربية)