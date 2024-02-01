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إقتصاد
على اي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
01-02-2024
|
03:18
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم، ما بين 89400 و 89700 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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