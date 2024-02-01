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إقتصاد
على عكس التوقعات.. بيانات تظهر انكماش الاقتصاد السعودي
Lebanon 24
01-02-2024
|
04:16
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كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، عن انخفض الناتج المحلي الإجمالي في المملكة بنسبة 0.9% في العام الماضي 2023 ككل، مخالفا توقعات الحكومة السعودية.
كذلك أشارت الهيئة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي 0.9% خلال الربع الرابع من العام 2023 نتيجة تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2%.
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وتفصيلا، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، تقرير التقديرات السريعة لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع لعام 2023.
ووفقا للتقديرات السريعة، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال العام 2023، انخفاضا بنسبة 0.9% مقارنة بالعام السابق 2022 ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع الأنشطة النفطية بمعدل 9.2% في حين حققت الأنشطة غير النفطية نموّا بمعدل 4.6% إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.
وأفادت نتائج الربع الرابع لعام 2023، بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد انخفاضا بنسبة 3.7% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، متأثرا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4%، في حين حققت كل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموا بنسبة 4.3% و3.1% على التوالي.(سبق)
المصدر: سبق
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