خبر يتعلق بالذهب.. إليكم تفاصيله

استقرت أسعار الذهب، الخميس، متأثرة بقوة الدولار بعد أن قاوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فكرة خفض أسعار الفائدة في آذار، لكن المعدن الأصفر حافظ على مكانته مع استمرار تشبث المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

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واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2034.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 10:46 بتوقيت غرينتش.



فيما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2054.30 دولار.



وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى "ساكسو بنك": "بشكل عام، يعتمد سوق الذهب فعليا على القناعة المستمرة بخفض أسعار الفائدة وتراجع العائدات الذي شهدناه منذ أمس، ويحدث هذا على الرغم من بعض القوة التي يتمتع بها الدولار".

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير واستبعد فكرة خفضها في الربيع.



ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ "سي.إم.إي"، يتوقع المتداولون الآن بنسبة 92 بالمئة خفض أسعار الفائدة في مايو.



وأظهرت البيانات أن الوظائف في القطاع الخاص الأميركي ارتفعت أقل بكثير من المتوقع في يناير.



ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر كانون الثاني المقرر صدوره غدا الجمعة.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 22.70 دولار للأونصة.



ونزل البلاتين 1.1 بالمئة إلى 908.44 دولار كما نزل البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 964.76 دولار. (سكاي نيوز عربية)