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إقتصاد

ولي العهد السعودي يعلن إطلاق شركة "آلات"

Lebanon 24
01-02-2024 | 23:00
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أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، امس، تأسيس شركة "آلات"، لتكون واحدة من شركات "صندوق الاستثمارات العامة" للمساهمة في جعل المملكة مركزاً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

 

وتختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

 

 وتعزم شركة "آلات" التي يرأس مجلس إدارتها ولي العهد السعودي، تعزيز قدرات القطاع التقني في السعودية ورفع مساهمته في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية.

 
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كما ستعمل "آلات" على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.

 

وستعمل الشركة على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة، وتصل مساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال (9.33 مليار دولار) بحلول عام 2030.

( سكاي نيوز)
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