أسعار الذهب تُسجل أفضل مكاسب في 7 أسابيع

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حققت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها في 7 أسابيع، اليوم الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما يترقب المتداولون بيانات رئيسية عن الوظائف الأميركية تصدر لاحقا للتكهن متى قد يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.وبحلول الساعة 0335 بتوقيت غرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 2053.89 دولار للأونصة. وصعد المعدن 1.8 بالمئة هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أفضل مكاسب أسبوعية منذ كانون الأول.فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2071.10 دولار.وقال بريان لان، من غولد سيلفر سنترال في سنغافورة، لوكالة رويترز: "من غير المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في مارس، لكن المتداولين في السوق على يقين من أنه سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بعد ذلك... التصريحات كانت جيدة بالنسبة للذهب".ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو واحد بالمئة أمس الخميس بعدما أظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.وأظهر تقرير منفصل أن إنتاجية العاملين في الولايات المتحدة نمت بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الرابع.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 23.13 دولار للأوقية. كما خسر البلاتين 0.2 بالمئة إلى 911.24 دولار بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 966.42 دولار. (سكاي نيوز)