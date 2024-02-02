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إقتصاد
ارتفاع النفط.. هكذا أصبح سعر خام برنت
Lebanon 24
02-02-2024
|
02:00
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، بعد قرار مجموعة أوبك+ الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، لتعوض بعض الخسائر من الجلسة الماضية بعد تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
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وبحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 79.20 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 74.22 دولار للبرميل.
وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من اثنين بالمئة عند التسوية أمس الخميس بسبب تقارير غير مؤكدة عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقال مسؤول قطري إنه لم يتم التوصل بعد لوقف لإطلاق النار لكن حماس تلقت على نحو إيجابي مقترحا تم طرحه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
واستمرت اضطرابات التجارة العالمية مع تواصل الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر مما أثار توترات جيوسياسية ومخاوف متعلقة بالشحن. وقالت الجماعة أمس الخميس إن قواتها البحرية استهدفت سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر.
وقال مصدران في أوبك+ أمس الخميس إن المجموعة أبقت على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وستقرر في مارس ما إذا كانت ستمدد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية المعمول بها في الربع الأول أم لا.
وتلتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ومنهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، بتخفيضات للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول، تماشيا مع ما أعلنته في تشرين الثاني. (سكاي نيوز)
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