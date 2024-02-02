بقيمة 2.5 مليار ريال.. مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة إليكم التفاصيل

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قام مصرف قطر المركزي ببيع أذونات خزينة وصكوكاً إسلامية قصيرة الاستحقاق بقيمة 2.5 مليار ريال موزعة على خمسة آجال.وبلغ قيمة كل إصدار 500 مليون ريال بمتوسط سعر فائدة قدره 5.88%.هذا وبلغ إجمالي قيمة أذونات الخزينة المحلية التي قام بطرحها المركزي القطري منذ بداية العام الجاري 6 مليارات ريال.ويهدف المركزي القطري من الإصدارات الشهرية لأذونات الخزينة المحلية إلى ضبط معدلات السيولة المحلية والمعروض النقدي في السوق، واحتواء معدلات التضخم.(cnbc)