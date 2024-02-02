Advertisement

إقتصاد

بقيمة 2.5 مليار ريال.. مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-02-2024 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1159733-638424599280872609.png
Doc-P-1159733-638424599280872609.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام مصرف قطر المركزي ببيع أذونات خزينة وصكوكاً إسلامية قصيرة الاستحقاق بقيمة 2.5 مليار ريال موزعة على خمسة آجال.

وبلغ قيمة كل إصدار 500 مليون ريال بمتوسط سعر فائدة قدره 5.88%.

هذا وبلغ إجمالي قيمة أذونات الخزينة المحلية التي قام بطرحها المركزي القطري منذ بداية العام الجاري 6 مليارات ريال.
Advertisement

ويهدف المركزي القطري من الإصدارات الشهرية لأذونات الخزينة المحلية إلى ضبط معدلات السيولة المحلية والمعروض النقدي في السوق، واحتواء معدلات التضخم.(cnbc)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:36 | 2024-02-02
05:22 | 2024-02-02
04:07 | 2024-02-02
04:00 | 2024-02-02
02:00 | 2024-02-02
01:00 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24