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إقتصاد
بقيمة 2.5 مليار ريال.. مصرف قطر المركزي يصدر أذونات خزينة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
02-02-2024
|
03:00
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قام مصرف قطر المركزي ببيع أذونات خزينة وصكوكاً إسلامية قصيرة الاستحقاق بقيمة 2.5 مليار ريال موزعة على خمسة آجال.
وبلغ قيمة كل إصدار 500 مليون ريال بمتوسط سعر فائدة قدره 5.88%.
هذا وبلغ إجمالي قيمة أذونات الخزينة المحلية التي قام بطرحها المركزي القطري منذ بداية العام الجاري 6 مليارات ريال.
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ويهدف المركزي القطري من الإصدارات الشهرية لأذونات الخزينة المحلية إلى ضبط معدلات السيولة المحلية والمعروض النقدي في السوق، واحتواء معدلات التضخم.(cnbc)
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