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إقتصاد
هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية
Lebanon 24
02-02-2024
|
04:07
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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