Advertisement

إقتصاد

هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية

Lebanon 24
02-02-2024 | 04:07
A-
A+
Doc-P-1159792-638424693423218104.jpg
Doc-P-1159792-638424693423218104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الجمعة، ما بين 89400 و89700 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبر يهمّكم عن ورقة الـ100 دولار في لبنان.. هذه تفاصيله
lebanon 24
02/02/2024 14:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الآن في لبنان.. في هذه الأماكن ستدفعون 5 دولارات!
lebanon 24
02/02/2024 14:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بالدولار.. كيف بات "فالنتاين لبنان"؟
lebanon 24
02/02/2024 14:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان لن يخفض سعر صرف الدولار؟
lebanon 24
02/02/2024 14:51:50 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
07:36 | 2024-02-02
05:22 | 2024-02-02
04:00 | 2024-02-02
03:00 | 2024-02-02
02:00 | 2024-02-02
01:00 | 2024-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24