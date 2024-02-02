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إقتصاد

تراجع أسعار الأغذية في العالم

Lebanon 24
02-02-2024 | 08:57
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واصلت أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في كانون الثاني تحت تأثير هبوط أسعار الحبوب واللحوم حسب منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، بعد تراجع بنسبة 13.7% في 2023.

وسجل مؤشر أسعار المواد الغذائية الذي تضعه منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة ويتابع تقلبات الأسعار الدولية لسلة من المنتجات الأساسية، تراجعا بنسبة 1% الشهر الماضي مقارنة بكانون الاول.
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وتصل نسبة التراجع بمعدل سنوي إلى 10.4% بالمقارنة مع كانون الثاني 2023 وسجل مؤشر أسعار الحبوب انكفاء بنسبة 2.2% في كانون الثاني.

وكان هذا التطور نتيجة تراجع أسعار الحبوب تحت وطأة منافسة شديدة بين الدول المصدرة، ومع حلول موسم الحصاد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

كما تراجعت أسعار الذرة مع بدء موسم الحصاد في الأرجنتين وفي ظل مخزون أميركي أكبر من التوقعات.

في المقابل، أشارت الفاو إلى ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 1.2%، ما "يعكس طلبا قويا على أرز إنديكا العالي النوعية من تايلاند وباكستان وشراء إندونيسيا كميات إضافية".

كذلك ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.1% فيما بقيت أسعار مشتقات الحليب مستقرة.

وتراجع مؤشر أسعار اللحوم للشهر السابع على التوالي مسجلا -1.4% وأوضحت الفاو أن "وفرة العرض من الدول المصدرة الرئيسية أدى إلى تراجع أسعار لحوم الدجاج والبقر والخنزير في العالم".

وازدادت أسعار السكر بـ0.8% مدفوعة بـ"المخاوف حيال الوطأة المرجحة لأمطار أدنى من المتوسط في البرازيل في حقول قصب السكر التي يبدأ حصادها في نيسان وتوقعات الإنتاج غير المؤاتية في تايلاند والهند". (روسيا اليوم)
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