رقمٌ خياليّ.. ثروة زوكربيرغ تتضاعف واضعًا بيل غيتس خلفه

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ارتفع صافي ثروة المؤسس المشارك لـ"فيسبوك" مارك زوكربيرغ بمقدار 27.1 مليار دولار، بعد أن تجاوزت نتائج أعمال "ميتا" الفصلية توقعات وول ستريت بكثير، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها بنحو 20%. تبلغ ثروته الآن 169.5 مليار دولار، لتصل لأعلى مستوياتها على الإطلاق، متجاوزاً بيل غيتس لينتقل إلى المركز الرابع على مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.وسجلت ثروة زوكربيرغ عودة كبيرة، فبعد انخفاضها إلى ما دون 35 مليار دولار في أواخر 2022 مع انهيار أسهم التكنولوجيا في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، عادت إلى الارتفاع مرة أخرى في 2023.النتائج القوية يرجح أن تفيد زوكربيرغ بطرق أخرى أيضاً: فهو سيحصل على تعويضات تبلغ حوالي 700 مليون دولار سنوياً من أول توزيعات أرباح على الإطلاق للمستثمرين من عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي.وبعد أن فصلت "ميتا" حوالي 21 ألف شخص وقامت بتضييق نطاق أولوياتها، تضاعف سعر السهم ثلاث مرات تقريباً في 2023. وقد تكسب توزيعات الأرباح الجديدة وعمليات إعادة شراء الأسهم البالغة قيمتها 50 مليار دولار مزيداً من الصبر من جانب المستثمرين مع رهانات زوكربيرغ طويلة المدى على الذكاء الاصطناعي وميتافيرس.وحصد زوكربيرغ على إجمالي تعويضات بلغت 27.1 مليون دولار في 2022، بما في ذلك تكاليف الأمن الخاص وراتب أساسي قدره دولار واحد، وفقاً للإفصاحات. لم تعلن "ميتا" بعد عن تعويضات التنفيذيين للعام الماضي.(بلومبرغ)