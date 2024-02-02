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إقتصاد

سابقة داخل "وول ستريت".. ميتا تعوّض خسائرها بقفزة دراماتيكية

Lebanon 24
02-02-2024 | 11:57
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منذ عامين فقط، سجلت شركة "فايسبوك" أكبر خسارة في القيمة السوقية في تاريخ سوق الأوراق المالية. لكن الشركة قطعت شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين، لتعود وتبهر المساهمين يوم الخميس بتقرير نتائج أعمال ربع سنوية مثير للإعجاب، إذ قفز سعر السهم بما يصل إلى 21%، اليوم الجمعة، ويُتوقع أن يضيف ما يقرب من 200 مليار دولار إلى قيمته السوقية. وستكون هذه أكبر إضافة للقيمة السوقية في جلسة واحدة، متجاوزة المكاسب البالغة 190 مليار دولار التي حققتها شركة "أبل"، و"أمازون" في 2022.
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وأشاد محلل بنك "مورغان ستانلي"، بريان نواك، بخطط الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بـ"ميتا"، مضيفًا: "تطبيق الشركة القوي للخطط، والنمو السريع، وزيادة كفاءة هيكل رأس المال يحسن التوقعات المستقبلية بداية من الآن".

وأزاحت "ميتا"، التي خفضت عدد الموظفين 22% خلال 2023، الستار عن عن خطط إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار، وأعلنت عن أول توزيعات أرباح ربع سنوية لها أمس، في إشارة للمستثمرين أنها تملك وفرة من الأموال وسبباً يدفعهم لمواصلة الاستثمار في أسهمها.

في حين تجري الشركة تخفيضات هائلة في التكاليف، فإنها تستثمر في الإنفاق بقوة على عمليات تطوير الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي التوليدي ولكن أيضاً على تقنيات التطوير للمساعدة في تدعيم منتجات وسائل التواصل الاجتماعي وتقوية فاعلية استهداف إعلاناتها.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبيرغ

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