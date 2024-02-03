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إقتصاد

بعد استدعاء 2.2 مليون سيارة تسلا.. ايلون ماسك يوضح

Lebanon 24
03-02-2024 | 04:22
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أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك أن شركة "تسلا" قررت استدعاء سياراتها لاستبدال عدة وحدات بكسل من شاشاتها.
وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "سيتم تغيير وحدات بكسل على الشاشات كجزء من عملية ترقية السيارات".
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واستدعت شركة "تسلا" الأمريكية ما يقرب من 2.2 مليون سيارة لتحديث برنامجها.

ووفقا لبيان نشره الموقع الإلكتروني لإدارة السلامة على الطرق السريعة بالولايات المتحدة، سيتم استدعاء مليونين و193869 سيارة بسبب العيوب الموجودة فيها.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن أضواء التحذير الموجودة على المؤشرات لها حجم خط أصغر مما تتطلبه معايير السلامة الفيدرالية.

وقد يؤدي ذلك إلى صعوبة قراءة معلومات السلامة المهمة، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث.

وكانت "تسلا" قد استدعت في ديسمبر 2023، أكثر من مليوني سيارة في الولايات المتحدة لإصلاح مشاكل في نظام القيادة الآلي.
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