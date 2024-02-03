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إقتصاد
مصرف يستعدّ لتسريح 900 موظف
Lebanon 24
03-02-2024
|
09:12
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أفادت صحيفة "Echos"، أنّ مجموعة "Societe Generale" المصرفية الفرنسية تستعدّ لتسريح 900 موظف في إطار خطة الرئيس التنفيذي للمجموعة سلافومير كروب لترشيد الإنفاق.
وقالت الصحيفة: "تستعد مجموعة Societe Generale لإعادة هيكلة جديدة أكبر مما كان متوقعا. وبحسب البيانات المتوفرة لدينا، تستعد المجموعة المصرفية لإلغاء نحو 900 وظيفة في فروعها في فرنسا".
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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعلن المجموعة عن اتخاذ إجراءات جديدة الاثنين المقبل، ستشمل الموظفين في المكتب الرئيسي للمؤسسة في مركز ديفانس والخبراء في تكنولوجيا المعلومات.
وذكرت الصحيفة أن عدد الموظفين في المجموعة يبلغ حاليا 115 ألف شخص في العالم، بينهم 56 ألفا في فرنسا. (روسيا اليوم)
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