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إقتصاد

عودة العمل بمصفاة فولغوغراد الروسية بعد قصف بمسيرة

Lebanon 24
03-02-2024 | 13:04
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أُخمد حريق اندلع بمصفاة تكرير تابعة لشركة "لوك أويل" (Lukoil) في فولغوغراد في وقت مبكر من يوم السبت بعد الهجوم الأخير الذي شنته أوكرانيا على منشأة الطاقة الروسية.

وقال أندريه بوشاروف، حاكم المنطقة، في بيان على تطبيق "تليغرام": "تصدت أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية الليلة الماضية لهجوم بطائرة مسيرة على منطقة فولغوغراد. واندلع حريق في مصفاة فولغوغراد نتيجة لسقوط الطائرة المسيرة".
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ووفقاً لوزارة الطوارئ الإقليمية، أُخمد الحريق الناجم عن تسرب المنتجات النفطية بالكامل في الساعة 7:55 صباحاً بالتوقيت المحلي. وأضافت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه لم تقع إصابات.

واستهدفت طائرة مسيرة أوكرانية المنشأة من أجل خفض طاقتها الإنتاجية، وفقاً لمسؤول مطلع في كييف، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

كما استُهدفت العديد من منشآت معالجة وتخزين النفط في روسيا، أو تضررت نتيجة ما يبدو أنها هجمات بطائرات بدون طيار أوكرانية في الأسابيع الأخيرة. مع قرب دخول الحرب بين البلدين عامها الثالث، تركز أوكرانيا على أهداف توفر إيرادات لموسكو وتزود الجيش الروسي بالوقود.(بلومبرغ)


المصدر: بلومبرغ
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