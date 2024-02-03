الليرة التركية تهبط.. اختبار جديد للسياسات الإقتصادية

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سيخضع التزام تركيا بالسياسات الاقتصادية التقليدية للاختبار، والتي جعلتها وجهة مفضلة لدى المستثمرين بعد استقالة محافظة البنك المركزي التركي حفيظة غاية أركان أمس.بينما لم تكن الاستقالة مفاجأة، حيث تزايدت الضغوط منذ أسابيع وسط تقارير إعلامية محلية حول مزاعم بأن عائلة المحافظة تتدخل في شؤون البنك المركزي، تراجع سعر صرف الليرة بسبب تلك الأنباء.بالتوازي، هبطت الليرة 0.8% مقابل الدولار الأميركي قبل تقليص الخسائر، وكانت في طريقها لتسجيل أضعف مستوى في تاريخها.