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إقتصاد
إيرادات رابطة دوري المحترفين السعودي تسجّل أرقامًا قياسية
Lebanon 24
03-02-2024
|
23:00
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تجاوزت إيرادات رابطة دوري المحترفين السعودي 500 مليون ريال خلال الموسم الجاري حتى الآن، ويُتوقع أن تلامس 650 مليون ريال مع ختام الموسم، إثر انضمام رعاة جدد خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أوردته صحيفة "الاقتصادية".
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الصحيفة نشرت في تقرير أن رابطة المحترفين بصدد توقيع حزمة من عقود الرعاية في بحر الأيام المقبلة، ما يعزز من مداخيلها ومداخيل الأندية المالية سنوياً، حيث ترتبط مع عدة رعاة بعد أن أبرمت عقوداً مع "روشن" كراعي مسمى، "روح السعودية"، "نون"، مصرف الإنماء، "ميد غلف" للتأمين، شركة "سال السعودية"، "إن قو"، "هاف مليون"، و"EA Sports"، بخلاف عقد الناقل التلفزيوني "قنوات SSC".
مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يونيو الماضي، يستهدف الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.
في كانون الأول الماضي، قال الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن الرياضة تساهم حالياً بنسبة 1% في الناتج المحلي، ونستهدف أن نحصل على زيادة إضافية بنسبة 1.5% خلال الفترة المقبلة.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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