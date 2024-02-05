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إقتصاد

الإمارات توسّع دائرة استثماراتها في الهند.. عن طريق المستشفيات

Lebanon 24
05-02-2024 | 02:59
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أعلنت "مبادلة للاستثمار" الإماراتية عن استثمارها في شركة "مانيبال هيلث إنتربرايزس" (مانيبال)، المالكة لأكثر من 30 مستشفى في الهند.

ولم تكشف "مبادلة" مزيداً من التفاصيل عن حجم الحصة التي استحوذت علها في "مانيبال" أو قيمتها، لكنها أوضحت في بيان اليوم أن "تيماسيك"، الصندوق السيادي في سنغافورة، سيواصل الاحتفاظ بحصة أغلبية في شركة الرعاية الصحية الهندية.
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وتقدم "مانيبال" رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة من خلال شبكة رعاية متعددة التخصصات تخدم حالياً حوالي 6 ملايين مريض سنوياً. كما توظف الشركة أكثر من 5 آلاف طبيب، وهي تعتبر ثاني أكبر سلسلة مستشفيات في الهند من حيث عدد الأسِرّة.

وقالت كاميلا ماكابيلي لانقويل، رئيسة قسم علوم الحياة واستثمارات الرعاية الصحية لدى "مبادلة" في البيان: "تعد شركة (مانيبال) إحدى شبكات الرعاية الصحية الرائدة في الهند، وتتميز من خلال التزامها بالتفوق ونهجها القوي الذي يركز على المريض، ومعاييرها التي لا تشوبها شائبة في حوكمة الشركات".

وأضافت أنه في ضوء الطلب المتزايد باستمرار على رعاية المستشفيات عالية الجودة في كل أنحاء الهند، "فإننا نتطلع لدعم رحلة نمو (مانيبال) في السنوات المقبلة".

بالتوازي، تسعى "مبادلة للاستثمار" إلى زيادة انكشافها في آسيا بمقدار الضعف تقريباً، لتكون بذلك ضمن مجموعة من المؤسسات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتتطلع إلى اقتناص الفرص في الأسواق الناشئة الأسرع نمواً، بحسب ما أعلنت مؤخراً، حيث قالت لانقويل، في مقابلة مع بلومبرغ: "من بين الأصول التي نديرها والبالغ قيمتها نحو 300 مليار دولار، لدينا فقط 12% في آسيا اليوم، ونسعى لأن يزيد هذا الرقم إلى 25% بحلول عام 2030".

وتدرس أبوظبي كذلك الإعلان عن تعهدات استثمارية للهند تصل إلى 50 مليار دولار ، حسبما ذكرت "بلومبرغ"، من خلال صفقات لا تزال قيد المناقشات تشمل حصصاً بمشاريع البنية التحتية الهندية الرئيسية والأصول المملوكة للدولة.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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