الذهب يتراجع.. وهذه الأسعار

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وخسرت نحو 7 دولارات في المعاملات الفورية.



ونزل المعدن الأصفر بنسبة 0.34% أو ما يعادل 7.01 دولار، ليصل إلى 2047.95 دولار للأونصة.



وانخفضت عقود الذهب، تسليم شباط 2024 بنسبة 0.38% أو ما يعادل 7.7 دولار، لتصل إلى 2051.3 دولار للأونصة.(الأنباء الإماراتية)

Advertisement