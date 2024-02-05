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إقتصاد

تبرئة رئيس شركة "سامسونغ" من جرائم مالية

Lebanon 24
05-02-2024 | 05:42
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أصدرت محكمة كورية جنوبية اليوم الاثنين، حكما برّأت فيه رئيس شركة "سامسونغ" لي جاي يونغ، من جرائم مالية.

وواجه لي، اتهامات بالتلاعب في أسعار الأسهم والاحتيال المحاسبي في ما يتعلق بالاندماج المثير للجدل بين شركتين تابعتين لشركة "سامسونغ" في عام 2015 والذي شدد قبضته على أكبر شركة في كوريا الجنوبية.
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وحسب وكالة " أسوشيتد برس": "من الممكن أن يخفف الحكم الذي أصدرته محكمة منطقة سيئول المركزية اليوم من المشاكل القانونية المحيطة بوريث "سامسونغ" بعد أقل من عامين من العفو عنه بإدانة منفصلة برشوة رئيس سابق في فضيحة فساد أطاحت بحكومة كوريا الجنوبية السابقة".

وقالت المحكمة إن ا"لادعاء فشل في إثبات أن الاندماج بين "سامسونغ سي آند تي" و"شيل للصناعات" تم بشكل غير قانوني بهدف تعزيز سيطرة لي على "سامسونغ للإلكترونيات"".

وكان الادعاء قد طلب الحكم على لي بالسجن لمدة خمس سنوات.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا سيستأنفون.

ونفى لي ارتكاب أي مخالفات في القضية الحالية قائلا إن "الاندماج الذي تم في عام 2015 كان جزءا من نشاط تجاري عادي". (روسيا اليوم)

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