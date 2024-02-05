دعوة نقابية للإضراب في "لوفتهانزا"

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دعت إحدى النقابات الرئيسية في شركة لوفتهانزا، الموظفين الأرضيين في الشركة إلى إضراب تحذيري الأربعاء، في إطار نزاع بشأن الأجور يطال 25 ألف موظف تراجعت قوتهم الشرائية بسبب التضخّم.وسيتأثر أول مطار ألماني في فرانكفورت، وكذلك مطارات ميونيخ وهامبورغ وبرلين ودوسلدورف بهذا الإضراب.ويطال هذا الإضراب جميع العاملين على الأرض، بدءاً من عمّال الصيانة وصولاً إلى التعامل مع الركاب، الأمر الذي "سيؤدي إلى حدوث إلغاء وتأخير كبير للرحلات الجوية"، وفقاً للنقابة.وتطالب نقابة "فيردي" بما لا يقل عن 500 يورو إضافية على الرواتب الشهرية ومكافأة تعويض التضخّم بمبلغ 3 آلاف يورو.من جهتها، قدّمت لوفتهانزا عرضاً يتضمّن زيادة "أكثر من 13 في المئة" مقسّمة على فترة ثلاث سنوات، ودفع "تعويضات كبيرة مقابل التضخّم".غير أنّ النقابة اعتبرت أنّ هذا العرض من جانب الإدارة "غير كافٍ على الإطلاق"، وذلك قبل بدء المفاوضات الرسمية. (سكاي نيوز)