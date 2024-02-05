Advertisement

إقتصاد

ماكدونالدز تُعاني بسبب الشرق الأوسط!

Lebanon 24
05-02-2024 | 23:16
A-
A+
Doc-P-1161099-638427972577991330.jpg
Doc-P-1161099-638427972577991330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خالفت مبيعات شركة ماكدونالدز العالمية، توقعات المستثمرين في الربع الرابع من العام الماضي، مع تباطؤ النمو، الذي تأثر نسبياً بالصراع في الشرق الأوسط، إذ ارتفعت المبيعات بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الرابع، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الرابع من 2020، وأقل من متوسط تقديرات المحللين التي توقعت ارتفاع بنسبة 4.9 بالمئة. كما أن الإيرادات أيضا جاءت أقل من من التقديرات. 
Advertisement

وبعد اندلاع حرب غزة، أصبحت سلسلة مطاعم ماكدونالدز واحدة من أبرز أهداف المقاطعة في الدول الإسلامية. وأعلنت الشركة مرارا أن مطاعمها تدار بشكل مستقل من قبل مشغلين محليين.

وزادت مبيعات العلامة التجارية في الأسواق التنموية الدولية المرخصة من ماكدونالدز 0.7 بالمئة في الربع الماضي، وهو أقل كثيرا من التوقعات بنمو 5.5 بالمئة، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

ورغم تراجع المبيعات، أعلنت الشركة عن ربح معدل قدره 2.95 دولارا للسهم، متجاوزا التقديرات البالغة 2.82 دولارا للسهم.
 
بالتوازي، أصدرت فروع "ماكدونالدز" في عدة دول بيانات تنأى بنفسها، بينما تعهد العديد منها بتقديم المساعدات لغزة.

وقال كمبنسكي في اتصال هاتفي بعد إعلان النتائج إن أعمال الشركة في الشرق الأوسط تأثرت بالقدر الأكبر لكن التأثير امتد أيضا إلى أسواق مثل ماليزيا وإندونيسيا وفرنسا.(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
02:25 | 2024-02-06
02:06 | 2024-02-06
01:21 | 2024-02-06
01:07 | 2024-02-06
00:42 | 2024-02-06
00:41 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24