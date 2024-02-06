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إقتصاد

أكبر شركات روسيا التجارية الإلكترونية.. تحاول دخول السوق الخليجي قريبًا

Lebanon 24
06-02-2024 | 00:41
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أفادت تاتيانا باكالتشوك الرئيسة التنفيذية لشركة متجر Wildberries الإلكتروني الروسي، بأن الشركة تدرس فرص الدخول إلى أسواق الخليج، بما فيها الإمارات.

وقالت سيدة الأعمال الروسية في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين، إن شركة Wildberries تستكشف إمكانية دخول أسواق طاجيكستان وتركمانستان، وأسواق الإمارات العربية وباقي دول الخليج.
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وأضافت أن المفاوضات جارية مع عدد من الدول لدخول أسواقها، وأن التوسع الجغرافي أمر ضروري للحفاظ على نمو الشركة، التي تدير أحد أكبر مواقع التجارة الإلكترونية في روسيا.

وWildberries هو موقع للتجارة الإلكترونية يبيع مختلف المنتجات ويجذب قرابة مليوني زائر يوميا، إذ يلقى رواجا كبيرا في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

في البداية كان الموقع الإلكتروني يبيع ملابس الأطفال لكنه اليوم يعرض كل شيء، من الملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والمأكولات والأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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