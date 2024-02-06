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إقتصاد

استقرار أسعار الذهب.. إليكم كم سجّلت

Lebanon 24
06-02-2024 | 01:07
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استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن خفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.
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وأظهرت بيانات صدرت الاثنين أن نمو قطاع الخدمات الأميركي انتعش في كانون الثاني، مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف، ولكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب مما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.

,حافظت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 2025.24 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0216 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 كانون الثاني في الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.33 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 952.44 دولار والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.53 دولار للأونصة.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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