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إقتصاد

بانتظار تقييم زيارة بلينكن لإسرائيل.. النفط يستقر على هذه الأسعار

Lebanon 24
06-02-2024 | 01:21
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استقرت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بينما يقيم المتعاملون زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لمناقشة هدنة في قطاع غزة الفلسطيني.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتا أو 0.14 بالمئة لتصل إلى 78.12 دولار للبرميل، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ارتفاعا بـ 0.16 بالمئة أو 12 سنتا لتصل إلى 72.90 دولار للبرميل. وارتفع كلا العقدين بمقدار واحد بالمئة تقريبا، الاثنين، في أول ارتفاع في أربع جلسات.(سكاي نيوز عربية)
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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