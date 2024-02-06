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إقتصاد

ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
06-02-2024 | 02:06
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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 8 آلاف ليرة والمازوت 5 آلاف ليرة والغاز 5 الاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1.559.000 ليرة 
البنزين 98 أوكتان: 1.599.000 ليرة 
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المازوت: 1.552.000 ليرة 
الغاز: 934.000 ليرة
 
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