ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 8 آلاف ليرة والمازوت 5 آلاف ليرة والغاز 5 الاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.559.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1.599.000 ليرةالمازوت: 1.552.000 ليرةالغاز: 934.000 ليرة