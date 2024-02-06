لتوليد الطاقة النظيفة.. غوغل تشتري أكبر مزرعة رياح بحرية بهولندا

أبرم عملاق التكنولوجيا غوغل صفقة شراء مزرعتين بحريتين جديدتين قبالة السواحل الهولندية لغرض استغلال طاقة الرياح البحرية، وذلك ضمن خطة الشركة لتعميم جميع الطاقة المستخدمة في مراكزها لتكون نظيفة بحلول عام 2030.

وكشفت الشركة أنها ستحصل على أكثر من 700 ميغاوات من الطاقة نتيجة الصفقة المبرمة، وسيستفيد مركزا الشركة في هولندا من مزارع الرياح البحرية التي ستساهم بنحو 6% من الحاجة السنوية للكهرباء في هولندا.

وتهدف غوغل إلى توفير طاقة نظيفة بنسبة 90% لمراكز البيانات الهولندية التابعة لها هذا العام، مع اتفاقيات إضافية لشراء طاقة مستدامة من مزارع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية في بلجيكا وبولندا وإيطاليا. وتخطط الشركة لتعويض استهلاكها من الكهرباء عبر شراء طاقة خالية من الكربون، وهو ما يمثل نحو 40% من الكهرباء المنتجة في هولندا.

وعلى غرار غوغل، تلتزم مايكروسوفت بشراء الطاقة الخالية من الكربون من مصادر محلية، ففي أيار 2023، وقعت مايكروسوفت صفقة مع شركة هيليون للطاقة لتوفير الطاقة النظيفة بحلول عام 2028، وربط أول مفاعل نووي حراري تجاري بشبكة الكهرباء في واشنطن.

( الجزيرة)