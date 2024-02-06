تركيا والبرازيل أكبر مستوردين لهذه المنتجات الروسية في 2023

احتلت تركيا والبرازيل، العام الماضي، قائمة أكبر مستوردي وقود الديزل وزيت الغاز الروسيين المنقولين بحراً، بعد سريان عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر استيراد المنتجات المكررة الروسية، حسبما أظهرت بيانات من مصادر في السوق ومجموعة بورصات لندن.

وقبل تنفيذ الحظر الكامل الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في شباط 2023، كانت أوروبا أكبر المشترين من روسيا.

ومنذ ذلك الحين، يقوم التجار بتحويل شحنات وقود الديزل من المواني الروسية إلى البرازيل وتركيا ودول في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، والتحميل من سفينة إلى سفينة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، نقلتها «رويترز»، صدَّرت روسيا العام الماضي نحو 13.5 مليون طن من وقود الديزل وزيت الغاز إلى تركيا، ارتفاعاً من 5 ملايين طن في 2022. ولم يكن من الواضح مقدار ما بقي من هذه الكمية في تركيا دون أن يتم شحنه إلى وجهات أخرى.

وبلغ إجمالي شحنات وقود الديزل من المواني الروسية إلى البرازيل نحو 6.5 مليون طن في 2023، مقابل 74 ألف طن في 2022.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن تركيا ظلت أكبر مشترٍ لوقود الديزل وزيت الغاز الروسي في الشهر الأول من هذا العام؛ إذ تلقت أكثر من 1.5 مليون طن؛ بينما تراجعت واردات البرازيل من روسيا في كانون الثاني إلى نحو 460 ألف طن، انخفاضاً من مليون طن في كانون الأول 2023. وقال متعاملون إن التراجع جاء نتيجة الانخفاض الموسمي في الطلب والإمدادات.

وأظهرت بيانات الشحن أن روسيا صدَّرت العام الماضي أيضاً نحو 1.9 مليون طن من الديزل إلى السعودية، ونحو 1.6 مليون طن إلى الإمارات.

( الشرق الأوسط)