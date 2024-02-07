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إقتصاد

لبنان في الطليعة.. قائمة البلدان ذات معدل التضخم الأعلى عام 2023

Lebanon 24
07-02-2024 | 00:15
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تصدرت الأرجنتين ترتيب البلدان ذات معدل التضخم الأعلى عام 2023، وفق دراسة أجرتها وكالة "نوفوستي" على أساس بيانات من الخدمات الإحصائية الوطنية لـ 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

وواجهت الأرجنتين قفزة حادة في الأسعار على خلفية انخفاض قيمة العملة الوطنية في كانون الأول وتسارع التضخم بنسبة 211% بعد أن كان 161% في تشرين الثاني. 
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ويأتي لبنان في المرتبة الثانية، حيث ارتفع معدل نمو الأسعار من 70% إلى 192% على مدار العام.

بينما تأتي فنزويلا في المركز الثالث، إذ تباطأ التضخم إلى 190% بعد أن كان 234% في العام السابق.

وتحتل تركيا المركز الرابع بمعدل تضخم 65% وسيراليون في المركز الخامس بـ52%.

وتجاوز معدل التضخم نسبة الـ30% في نهاية العام في عدة دول هي: إيران (40%) وملاوي (35%) ومصر (34%) وسورينام (33%) وكوبا (31%).

وتصدرت أيسلندا ترتيب الدول الأوروبية ذات أعلى معدل تضخم بـ7.7%، بينما أتت إيطاليا في المركز الأخير بمعدل تضخم 0.7%.

وسجلت نصف دول العالم معدلات نمو سنوية للأسعار فوق 4.2% في كانون الأول الماضي، بما في ذلك روسيا بنسبة 7.4% مقابل 11.9% في العام السابق. (روسيا اليوم) 
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