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إقتصاد

توقعات أميركية تدعم أسعار النفط.. برنت قرب 79 دولارا

Lebanon 24
07-02-2024 | 00:48
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حققت أسعار النفط مكاسب، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي مستقرا إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.

تحرك الأسعار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0013 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.72 دولار. وارتفع كلا الخامين قليلا يوم الاثنين.
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وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إن الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في كانون الأول 2023 والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يوميا حتى شباط 2025.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميا.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق الأربعاء. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع تعافي الإنتاج من موجة باردة وبدء أعمال الصيانة في مصافي التكرير.

وفي هذه الأثناء، جهز وسطاء أميركيون وقطريون ومصريون حملة دبلوماسية لتجاوز الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بخصوص هدنة في غزة بعدما سلمت الحركة ردها على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في القطاع والذي سيتضمن أيضا إطلاق سراح رهائن.

ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر الحيوي والتي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس، وهي أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا ويمر عبرها ما يقرب من 12 بالمئة من تجارة النفط العالمية.
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