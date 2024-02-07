18
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
12
o
صيدا
19
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
توقعات أميركية تدعم أسعار النفط.. برنت قرب 79 دولارا
Lebanon 24
07-02-2024
|
00:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
حققت أسعار النفط مكاسب، خلال التعاملات الآسيوية الأربعاء، في ظل توقعات بأن يظل نمو إنتاج النفط الأميركي مستقرا إلى حد كبير حتى عام 2025 مما يخفف المخاوف من فائض المعروض.
تحرك الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 78.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 0013 بتوقيت غرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 73.72 دولار. وارتفع كلا الخامين قليلا يوم الاثنين.
Advertisement
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الثلاثاء في توقعاتها للطاقة على المدى القصير إن الإنتاج المحلي الأميركي لن يتجاوز الرقم القياسي المسجل في كانون الأول 2023 والذي يزيد عن 13.3 مليون برميل يوميا حتى شباط 2025.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة أيضا توقعاتها لنمو إنتاج النفط المحلي في 2024 بمقدار 120 ألف برميل يوميا إلى 170 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل بشكل حاد عن زيادة الإنتاج في العام الماضي البالغة 1.02 مليون برميل يوميا.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزون النفط في وقت لاحق الأربعاء. ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأمريكية 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع تعافي الإنتاج من موجة باردة وبدء أعمال الصيانة في مصافي التكرير.
وفي هذه الأثناء، جهز وسطاء أميركيون وقطريون ومصريون حملة دبلوماسية لتجاوز الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بخصوص هدنة في غزة بعدما سلمت الحركة ردها على اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في القطاع والذي سيتضمن أيضا إطلاق سراح رهائن.
ويتابع المتعاملون عن كثب الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر الحيوي والتي عطلت حركة المرور عبر قناة السويس، وهي أسرع طريق بحري بين آسيا وأوروبا ويمر عبرها ما يقرب من 12 بالمئة من تجارة النفط العالمية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس المستقر… منخفض جوي بانتظارنا في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد الطقس المستقر… منخفض جوي بانتظارنا في هذا الموعد
05:22 | 2024-02-06
06/02/2024 05:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة في إعلان لانجري.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة في إعلان لانجري.. شاهدوا الفيديو
03:30 | 2024-02-06
06/02/2024 03:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
14:43 | 2024-02-06
06/02/2024 02:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من كهرباء لبنان بشأن الفواتير.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من كهرباء لبنان بشأن الفواتير.. هذا ما جاء فيه
04:47 | 2024-02-06
06/02/2024 04:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
08:37 | 2024-02-06
06/02/2024 08:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:17 | 2024-02-07
الذهب يتلمس طريقه في ظل ترقب لتصريحات مسؤولي الفيدرالي
00:15 | 2024-02-07
لبنان في الطليعة.. قائمة البلدان ذات معدل التضخم الأعلى عام 2023
23:00 | 2024-02-06
تركيا والبرازيل أكبر مستوردين لهذه المنتجات الروسية في 2023
16:00 | 2024-02-06
لبنان من بينها.. كيف أثرت الحرب في غزة على اقتصاد دول الجوار؟
15:12 | 2024-02-06
طوابير أمام المحطات... دولة عربيّة تُعاني من أزمة بنزين
15:00 | 2024-02-06
شركة يابانية توقف تعاونها مع إسرائيل بعد قرار العدل الدولية
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
07/02/2024 10:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
07/02/2024 10:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
07/02/2024 10:05:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24