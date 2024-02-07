أرقام خيالية سجّلتها التجارة الإلكترونية عام 2023.. والتوقعات كبيرة مستقبلاً

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بتوقعات قد تصل إلى أكثر من 8 تريليونات دولار، أظهرت بيانات جديدة أصدرتها "ستاتيستا" أن من المتوقع أن تسجل مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة عالميا نموا بنسبة 39 بالمئة خلال 2027، إذ حققت التجارة الإلكترونية بالتجزئة خلال العام الماضي مبيعات بلغت 5.8 تريليون دولار.وفي تقريرها لشهر كانون الثاني 2023، توقعت "ستاتيستا" أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 20 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة حول العالم وبتقديرات تبلغ 6.3 تريليون دولار.وقالت "ستاتيستا" في تقريرها :" تحمل شركة التجزئة الصينية العملاقة علي بابا لقب أكبر متاجر التجزئة للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تمثل حصة سوقية تبلغ 23 بالمئة". تشير توقعات"ستاتيستا" إلى أنه بحلول عام 2027، ستتجاوز شركة أمازون شركة علي بابا الصينية في المبيعات المقدرة، لتصل إلى 1.2 تريليون دولار من المبيعات عبر الإنترنت.وأوضحت أن سوق التجارة الإلكترونية الصيني هو الأكبر على مستوى العالم في عام 2023، حيث استحوذت مبيعات الإنترنت على ما يقرب من نصف معاملات التجزئة في الصين، وتلتها إندونيسيا بحصة مبيعات عبر الإنترنت بلغت 32 بالمئة من إجمالي مبيعات التجزئة داخل إندونيسيا، ثم المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، بحصة تجاوزت 30 بالمئة داخل كل منهما.وأشارت المنصة الدولية المتخصصة في الإحصاء والتحليل إلى أن الهواتف الذكية شكلت في عام 2023، أكثر من 70 بالمئة من جميع زيارات مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم، لافتة إلى أن التجارة الإلكترونية تحظى بشعبية خاصة في آسيا، حيث تحقق دول مثل الصين أو كوريا الجنوبية أكثر من ثلثي إجمالي مبيعاتها عبر الإنترنت عبر الأجهزة المحمولة.وذكرت أن الأزياء والإلكترونيات الاستهلاكية تعد من بين أفضل قطاعات التجارة الإلكترونية حتى الآن وتساهم في أكبر حصة من مبيعات التجزئة عبر الإنترنت.وصف تقرير "ستاتيستا" مشهد الاندماج والاستحواذ في التجارة الإلكترونية في عام 2023 بـ"الهادئ نسبياً"، إذ لم تصل عمليات الاستحواذ التي تمت في ذلك العام إلى قائمة أفضل 10 عمليات استحواذ على الإطلاق بناءً على قيمة الصفقة.وقالت "ستاتيستا" في تقريرها: "كانت منصة "فيسبوك"، أول شبكة اجتماعية تتجاوز مليار حساب مسجل، ويبلغ عدد مستخدميها النشطين حالياً أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم شهرياً".وأضافت: تمتلك ميتا Meta Platforms أربعاً من أكبر منصات الوسائط الاجتماعية، ولكل منها مليار مستخدم نشط شهرياً وهي "فيسبوك"، و"واتس آب "، و"انستغرام"، و"فيسبوك ماسنجر".ولفتت إلى أن معظم الشبكات الاجتماعية ذات التصنيف الأعلى والتي تضم أكثر من 100 مليون مستخدم نشأت في الولايات المتحدة، ولكن خدمات مثل الشبكات الاجتماعية الصينية WeChat أو QQ أو تطبيق مشاركة الفيديو Douyin، اكتسبت أيضاً جاذبية سائدة في مناطقها بسبب السياق والمحتوى المحلي.وأفادت بيانات تقارير "ستاتيستا"، أن آسيا تعد موطناً لأكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم بأكثر من 2.93 مليار مستخدم وفقاً لآخر إحصاء، كما احتلت أوروبا المرتبة الثانية بحوالي 750 مليون مستخدم للإنترنت، فيما تتبوأ الصين والهند والولايات المتحدة مرتبة متقدمة على الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم من حيث عدد مستخدمي الإنترنت.وذكر تقرير "ستاتيستا" أنه اعتباراً من عام 2022، بلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الإناث في جميع أنحاء العالم 63 بالمئة، أي أقل بنسبة 6 بالمئة من نسبة الرجال. وكان التفاوت بين الجنسين في استخدام الإنترنت أكبر في الدول العربية وإفريقيا، حيث بلغ الفارق حوالي 10 بالمئة".(بلومبرغ)