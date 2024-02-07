حجم الشحن في البحر الأحمر.. إلى مزيدٍ من التراجع

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أظهر مؤشر "كييل" التجاري الألماني، أنّ حجم الشحن في البحر الأحمر، واصل تراجعه في شهر كانون الثاني الماضي.وأشار المؤشر إلى أنّ عدد الحاويات انخفض بنسبة 80%؜ عمّا كان متوقعاً في العادة.ومطلع الشهر الجاري، قالت وزارة النقل الأميركية، إنّ شركات شحن أبلغتها بأنها "تتوقّع زيادة التكدّس في بعض موانئ الحاويات الأميركية في الأسابيع الأربعة، إلى السنة المقبلة، مع تغيير مسار الشحنات لتجنّب البحر الأحمر".وأضافت الوزارة أنّ أصحاب الشركات نقلوا مخاوفهم في مكالمة مع مكتب الشحن المتعدّد الوسائط التابع للوزارة.وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت، عن محللين قولهم في وقت سابق، إنه "جرى تحويل المزيد من السفن المحمّلة بالحبوب من قناة السويس إلى مسارات حول رأس الرجاء الصالح نتيجة التصعيد في البحر الأحمر.(الميادين)