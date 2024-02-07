خلال شهر.. تسلا باعت سيارة واحدة في كوريا الجنوبية!

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باعت شركة "تسلا" سيارة كهربائية واحدة فقط في كوريا الجنوبية خلال كانون الثاني الماضي، إذ تؤثر مجموعة من الظروف غير المواتية سلباً على الطلب، بما في ذلك مخاوف تتعلق بالسلامة وصولاً إلى السعر ونقص البنية التحتية للشحن.كان بيع الشركة لسيارة واحدة من طراز "موديل واي" الرياضية متعددة الاستخدام أسوأ شهر لها منذ تموز 2022، عندما لم تبع الشركة التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس الأميركية أي مركبات مطلقاً، بحسب بيانات من شركة البحوث "كاريسيو" (Carisyou) ومقرها في سيؤول ووزارة التجارة الكورية الجنوبية. وكشفت بيانات "كاريسيو" أن كافة شركات تصنيع السيارات شهدت هبوطاً لعدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية 80% خلال كانون الثاني المنصرم بالمقارنة مع كانون الأول الماضي.وتواجه شركات تصنيع السيارات تراجعاً في الإقبال على السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية إذ يدفع صعود أسعار الفائدة والتضخم المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، بينما تضعف مخاوف حدوث اشتعال حريق في البطاريات وندرة أجهزة الشحن السريعة من الطلب أيضاً. يشكل انخفاض مبيعات "تسلا" خلال يناير الماضي تحولاً كبيراً للعلامة التجارية إذ كان طرازها "موديل واي" المصنوع في الصين أحد أكثر الطرز مبيعاً السنة الماضية.