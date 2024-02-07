17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
12
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
خلال شهر.. تسلا باعت سيارة واحدة في كوريا الجنوبية!
Lebanon 24
07-02-2024
|
08:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
باعت شركة "تسلا" سيارة كهربائية واحدة فقط في كوريا الجنوبية خلال كانون الثاني الماضي، إذ تؤثر مجموعة من الظروف غير المواتية سلباً على الطلب، بما في ذلك مخاوف تتعلق بالسلامة وصولاً إلى السعر ونقص البنية التحتية للشحن.
Advertisement
كان بيع الشركة لسيارة واحدة من طراز "موديل واي" الرياضية متعددة الاستخدام أسوأ شهر لها منذ تموز 2022، عندما لم تبع الشركة التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس الأميركية أي مركبات مطلقاً، بحسب بيانات من شركة البحوث "كاريسيو" (Carisyou) ومقرها في سيؤول ووزارة التجارة الكورية الجنوبية. وكشفت بيانات "كاريسيو" أن كافة شركات تصنيع السيارات شهدت هبوطاً لعدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة في كوريا الجنوبية 80% خلال كانون الثاني المنصرم بالمقارنة مع كانون الأول الماضي.
وتواجه شركات تصنيع السيارات تراجعاً في الإقبال على السيارات الكهربائية في كوريا الجنوبية إذ يدفع صعود أسعار الفائدة والتضخم المستهلكين إلى تقليص الإنفاق، بينما تضعف مخاوف حدوث اشتعال حريق في البطاريات وندرة أجهزة الشحن السريعة من الطلب أيضاً. يشكل انخفاض مبيعات "تسلا" خلال يناير الماضي تحولاً كبيراً للعلامة التجارية إذ كان طرازها "موديل واي" المصنوع في الصين أحد أكثر الطرز مبيعاً السنة الماضية.
وفي بيان مرسل لـ"بلومبرغ نيوز"، أوضح متحدث باسم "تسلا" في كوريا الجنوبية أن المستهلكين أجلوا عمليات شراء السيارات الكهربائية حتى التأكد من تقديم الإعانات الحكومية".(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سماع صوت قوي في المناطق الساحلية.. ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عنه؟
Lebanon 24
سماع صوت قوي في المناطق الساحلية.. ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عنه؟
23:45 | 2024-02-06
06/02/2024 11:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مُدوية.. زوجة "الدكتور فود" تكشف خيانته لها مع لبنانية (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة مُدوية.. زوجة "الدكتور فود" تكشف خيانته لها مع لبنانية (فيديو)
03:17 | 2024-02-07
07/02/2024 03:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
14:43 | 2024-02-06
06/02/2024 02:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بعد 13 شباط
Lebanon 24
الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بعد 13 شباط
08:00 | 2024-02-07
07/02/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركيّ يكشف عن تفاهم بين "الحزب" وإسرائيل... هذه تفاصيله
Lebanon 24
موقع أميركيّ يكشف عن تفاهم بين "الحزب" وإسرائيل... هذه تفاصيله
13:30 | 2024-02-06
06/02/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:23 | 2024-02-07
الهيئات الإقتصادية دعت لحوار بنَّاء في الضمان: لا تقفزوا فوق الحقائق
09:25 | 2024-02-07
برقمٍ كبير.. إيران تعلن عن عقود قادمة لتطوير حقول النفط والغاز
09:19 | 2024-02-07
مع اقتراب عملية التنصيف.. خبر هام عن سعر بيتكوين
08:06 | 2024-02-07
حجم الشحن في البحر الأحمر.. إلى مزيدٍ من التراجع
07:57 | 2024-02-07
لحاملي البطاقات الائتمانية.. هكذا يمكنكم الإستفادة من المزايا
05:16 | 2024-02-07
أرقام خيالية سجّلتها التجارة الإلكترونية عام 2023.. والتوقعات كبيرة مستقبلاً
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
07/02/2024 17:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
07/02/2024 17:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
07/02/2024 17:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24