مع اقتراب عملية التنصيف.. خبر هام عن سعر بيتكوين

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وانخفضت احتياطيات المعدنين –التي تعني عملات بيتكوين غير المبيعة الموجودة في المحافظ الرقمية المرتبطة بالشركات– بمقدار 8400 رمز منذ بداية عام 2024 إلى 1.8 مليون، وهو مستوى شوهد آخر مرة في يونيو 2021، وفقاً للبيانات التي جمعتها "كريبتو كوانت" (CryptoQuant). وأشار المحللون إلى أن الانخفاض يشير إلى أن المعدنين يبيعون العملات المشفرة.



يؤدي التنصيف الذي يحدث كل أربع سنوات إلى خفض كمية بيتكوين التي يتلقاها المعدنون لقاء العمل على أجهزة الكمبيوتر المستهلكة للطاقة بشكل كبير والتي تعمل على تأمين الشبكة من خلال حل الألغاز المعقدة. ويعد التنصيف أمراً أساسياً للحد من المعروض من بيتكوين عند 21 مليون رمز. وستنخفض المكافآت إلى 3.125 قطعة نقدية لكل كتلة من 6.25 قطعة نقدية بعد التنصيف المقبل. شرع معدنو "بيتكوين" باتخاذ خطوات احترازية بسبب الانخفاض المتوقع في الإيرادات جرّاء ما يُعرف بـ"حدث التنصيف" والذي من المنتظر أن يقع في أذار المقبل، حيث سيخفض بروتوكول شبكة بلوكتشين من مكافآت التحقق من المعاملات بمقدار النصف.وانخفضت احتياطيات المعدنين –التي تعني عملات بيتكوين غير المبيعة الموجودة في المحافظ الرقمية المرتبطة بالشركات– بمقدار 8400 رمز منذ بداية عام 2024 إلى 1.8 مليون، وهو مستوى شوهد آخر مرة في يونيو 2021، وفقاً للبيانات التي جمعتها "كريبتو كوانت" (CryptoQuant). وأشار المحللون إلى أن الانخفاض يشير إلى أن المعدنين يبيعون العملات المشفرة.يؤدي التنصيف الذي يحدث كل أربع سنوات إلى خفض كمية بيتكوين التي يتلقاها المعدنون لقاء العمل على أجهزة الكمبيوتر المستهلكة للطاقة بشكل كبير والتي تعمل على تأمين الشبكة من خلال حل الألغاز المعقدة. ويعد التنصيف أمراً أساسياً للحد من المعروض من بيتكوين عند 21 مليون رمز. وستنخفض المكافآت إلى 3.125 قطعة نقدية لكل كتلة من 6.25 قطعة نقدية بعد التنصيف المقبل.

كذلك، يبدو أن مبيعات المعدنين تؤثر على سعر بيتكوين، الذي واجه صعوبات منذ الموافقة في 10 كانون الثاني على أول صناديق أميركية متداولة في البورصة للاحتفاظ بالأصل الرقمي مباشرة، حيث خسرت العملة حوالي 6% من قيمتها لتصل إلى 43000 دولار في تلك الفترة.



ومنذ الموافقة على إطلاق صناديق متداولة في البورصة لبيتكوين، تم نقل صافي 3617 بيتكوين من محافظ التعدين إلى البورصات، وفقاً لشركة "كريبتو كوانت". وفي الأول من شباط، كان هناك تدفق خارجي صافي قدره 13542 رمزاً، وهو أكبر تدفق في يوم واحد منذ كانون الأول 2020.(بلومبرغ)