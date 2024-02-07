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إقتصاد
برقمٍ كبير.. إيران تعلن عن عقود قادمة لتطوير حقول النفط والغاز
Lebanon 24
07-02-2024
|
09:25
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أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قرب إبرام إيران عقودا لتطوير حقول النفط والغاز في البلاد وإطلاق مشاريع جديدة بقيمة 14 مليار دولار.
وقال الوزير الإيراني إنه سيتم توقيع نحو 6 عقود لتطوير حقول للنفط والغاز بقيمة 14 مليار دولار حتى نهاية السنة المالية الجارية، إذ من شأن هذه الإنجازات والاستثمارات بصناعة النفط، تحقيق نمو الإنتاج والتصدير وإيرادات العملة الاجنبية وخلق فرص العمل.
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وأضاف أنه سيتم افتتاح مشاريع بقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير قريبا وسيتم البدء بمشاريع جديدة.
وأشار إلى أنه تم تدشين 132 مشروعا غير مكتمل بـ 28.5 مليار دولار في عهد الحكومة الحالية (تسملت مهامها آب 2021) تتسم بالأولوية لإيجادها القيمة المضافة.
وتابع: "ثمة 50 مشروعا بقيمة 48 مليار دولار قد بدأ العمل فيها خلال هذه الفترة يتم افتتاحها تباعاً".
وختم: "ثمرة هذه الجهود المبذولة بصناعة النفط والغاز تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 25.6 بالمئة في هذا القطاع وهي نسبة نمو غير مسبوقة".(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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