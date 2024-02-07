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إقتصاد

بعد انتعاشه في الأيام القليلة الماضية.. الدولار يعاود الانخفاض

Lebanon 24
07-02-2024 | 14:07
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إنخفض الدولار الأميركي، مساء اليوم الأربعاء، بعد انتعاشه في الأيام القليلة الماضية عقب بيانات أميركية قوية على عكس المتوقع وتصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تخالف توقعات السوق بتخفيضات وشيكة لأسعار الفائدة.
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وتراجع الدولار من أعلى مستوى في نحو ثلاثة أشهر مقابل اليورو أمس الثلاثاء رغم رهان المستثمرون على خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اذار.

وانخفضت أيضا عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما زاد من وتيرة الانخفاض.
 
ونزل الدولار بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1.0769 مقابل اليورو، بعد تراجعه 0.1 بالمئة أمس الثلاثاء، وبعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 14 تشرين الثاني عند 1.0722 دولار.

كذلك، هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات رئيسية من بينها اليورو، نحو 0.08 بالمئة إلى 104.06، بعد تراجعه 0.29 بالمئة أمس الثلاثاء.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية من أعلى مستوياتها الليلة الماضية بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات، مما أدى إلى خفض بعض الدعم للدولار.

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