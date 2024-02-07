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إقتصاد
رفض إسرائيل مقترح حماس.. يدفع بأسعار النفط صعودًا
Lebanon 24
07-02-2024
|
23:18
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الخميس المبكرة، بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار، فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.
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كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.
تحرك الأسعار
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 79.43 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 74.05 دولار للبرميل.
وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت الأربعاء تراجعا بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مما واصل دعم السوق.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.
وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة إن انخفاض مخزونات البنزين وارتفاع صادرات النفط الأميركية 13 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.06 مليون برميل يوميا في 2023 "يعكسان طلبا أقوى على الخام".(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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