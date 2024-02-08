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إقتصاد
الذهب على حاله.. تصريحات لمسؤولين قلّصت توقعات السوق
Lebanon 24
08-02-2024
|
01:21
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استقرت أسعار الذهب، في تعاملات الخميس المبكرة، على خلفية تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قلصت توقعات السوق بشأن خفض قريب لأسعار الفائدة وقوضت الطلب على الملاذ الآمن بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار في غزة.
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ويريد مسؤولو المركزي الأميركي إرجاء خفض الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى اثنين بالمئة.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
التغير في الأسعار
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2033.56 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2049.00 دولارا للأونصة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم أدنى مستوياته في خمس سنوات وهبط في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 893.16 دولار للأونصة. وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.24 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 880.05 دولار.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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