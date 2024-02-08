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إقتصاد
بعد رفض خطة لوقف إطلاق النار في غزة.. النفط يرتفع
Lebanon 24
08-02-2024
|
07:51
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ارتفعت أسعار النفط في الوقت الذي يعكف فيه المستثمرون على تقييم أثر رفض إسرائيل مقترحا من حركة حماس لوقف إطلاق النار وتراجع غير متوقع لمخزونات الوقود الأميركية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا بما يعادل 0.72 بالمئة إلى 79.78 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 47 سنتا أو 0.64 بالمئة إلى 74.33 دولار للبرميل.
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ويقترب برنت من مستوى 80 دولارا للبرميل مرة أخرى بعد أن أنهى الجلسات الثلاث السابقة على ارتفاع.
وقال تاماس فارجا، المحلل لدى بي.في.إم، لوكالة رويترز: "الارتفاع في الفترة الأخيرة راجع إلى الرد الإسرائيلي على العرض الذي قدمته حماس في ردها على خطة السلام الأصلية، وهو ما يشي باستمرار الاضطرابات في البحر الأحمر بلا هوادة".
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