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إقتصاد

أرباح "صناعات قطر" تتراجع بنسبة 46 بالمئة في العام 2023

Lebanon 24
08-02-2024 | 23:00
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تراجعت الأرباح الصافية لشركة صناعات قطر بنسبة 46 بالمئة لتبلغ 4.7 مليار ريال (1.29 مليار دولار) في العام 2023، مقابل 8.8 مليار ريال في العام 2022.

 

وأظهرت بيانات صادرة عن "صناعات قطر" أن الشركة حققت عائدا على السهم بواقع 0.78 ريال قطري للعام 2023 مقارنة مع عائد على السهم بلغ 1.46 ريال قطري في العام 2022.

 
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وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع 100 بالمئة من صافي الأرباح بواقع 0.78 ريال قطري للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2023.

 

 وكان المؤشر الرئيسي في البورصة القطرية قد تراجع بنسبة 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم شركة صناعات قطر للبتروكيماويات 1.4 بالمئة.

( روسيا اليوم)
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