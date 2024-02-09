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إقتصاد

أسعار النفط تسجل ارتفاعا.. هكذا أصبحت

Lebanon 24
09-02-2024 | 01:00
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سجلت أسعار النفط ارتفاعا في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، متجهة نحو تحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعدما رفضت إسرائيل مقترحا من حركة "حماس" الفلسطينية لوقف إطلاق النار.
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تحرك الأسعار
بحلول الساعة 0119 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 81.71 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.39 دولار للبرميل.

وقفزت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة مع قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لإنهاء الحرب في القطاع.

وأبقت التوترات أسعار النفط على ارتفاع، ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7 بالمئة لكل منهما خلال الأسبوع.(سكاي نيوز)



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