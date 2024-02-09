17
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
16
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
استقرار في أسعار الذهب.. كم بلغت الأونصة؟
Lebanon 24
09-02-2024
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة، اليوم الجمعة، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.
Advertisement
وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 شباط بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.
وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة (حماس) الفلسطينية.
ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.
التغير في الأسعار
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 0404 بتوقيت غرينتش. وتراجع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأونصة.
وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية الخميس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ نيسان 2018. إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6 بالمئة إلى 892.26 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار للأونصة.
وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.63 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني في ذمة الله
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
12:51 | 2024-02-08
08/02/2024 12:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
13:54 | 2024-02-08
08/02/2024 01:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
12:07 | 2024-02-08
08/02/2024 12:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
11:26 | 2024-02-08
08/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته
Lebanon 24
وفاة مختار بطريقة مروعة.. سيارة مسرعة صدمته
08:33 | 2024-02-08
08/02/2024 08:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
01:00 | 2024-02-09
أسعار النفط تسجل ارتفاعا.. هكذا أصبحت
23:52 | 2024-02-08
بمليارات الدولارات.. هذه تفاصيل صفقة "رأس الحكمة" بين الإمارات ومصر
23:00 | 2024-02-08
أرباح "صناعات قطر" تتراجع بنسبة 46 بالمئة في العام 2023
15:30 | 2024-02-08
في خضم الحملة لإعادة انتخابه.. بايدن يتمسك بورقة تأثير نفسي
14:10 | 2024-02-08
مداهمة مكاتب شركة شهيرة جدّاً... ما السبب؟
11:45 | 2024-02-08
مولود كل 15.4 ثانية.. مصر تسجل رقمًا قياسيًا في عدد سكانها
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
09/02/2024 09:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
09/02/2024 09:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
09/02/2024 09:30:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24