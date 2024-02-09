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إقتصاد

استقرار في أسعار الذهب.. كم بلغت الأونصة؟

Lebanon 24
09-02-2024 | 02:00
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مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة، اليوم الجمعة، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.
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وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 شباط بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة (حماس) الفلسطينية.
ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.

التغير في الأسعار
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 0404 بتوقيت غرينتش. وتراجع المعدن الأصفر 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأونصة.

وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية الخميس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ نيسان 2018. إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6 بالمئة إلى 892.26 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار للأونصة.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 22.63 دولار للأونصة. (سكاي نيوز)

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