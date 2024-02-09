البيتكوين تعود.. ارتفاع كبير وهذا ما سجّلته الأرقام

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تجاوزت أسعار "بيتكوين" مستوى 46 ألف دولار أميركي وسجلت أعلى مستوى لها منذ شهر، مدعومة بعلامات على استقرار تدفق الأموال إلى مجموعة من الصناديق الأميركية الخاصة بالعملة المشفرة، علاوة على الاهتمام بما يطلق عليه التنصيف المقرر في شهر نيسان القادم، لترفع مكاسبها منذ بداية 2024 إلى 9% تقريباً. وكذلك ارتفعت قيمة العملات المشفرة الأصغر مثل "إيثر" و"سولانا" و"كاردانو".بدأ تداول 9 صناديق "بتكوين" تستثمر مباشرة في بتكوين في 11 يناير، فيما تحول صندوق "غراي سكيل بتكوين تراست"، الذي يتجاوز عمره 10 أعوام، إلى صندوق متداول في نفس اليوم. وتبشر إتاحة صناديق الاستثمار المتداولة بتوسيع قاعدة المستثمرين في العملة المشفرة، فقد جذبت هذه الصناديق الجديدة تدفقات صافية بقيمة 8 مليارات دولار حتى الآن، فيما تهدأ حالياً وتيرة التدفقات الخارجة من صندوق "غراي سكيل" التي بلغت 6 مليارات دولار منذ تحوله إلى صندوق متداول.وفي عملية التنصيف التي تحدث كل أربع سنوات تنخفض المكافأة التي يحصل عليها معدنو "بتكوين" مقابل تشغيل أجهزة الكمبيوتر التي تستهلك الكثير من الكهرباء وتؤمن شبكة التعاملات عن طريق حل تشابكات معقدة. وهذا التنصيف شديد الأهمية في تحديد سقف المعروض من "بتكوين" عند 21 مليون وحدة، وسوف تنخفض مكافأة التعدين إلى 3.125 "بتكوين" عن كل كتلة، بدلاً من 6.25 وحدة من العملة المشفرة حالياً.وكتب فريق يقوده كبير الاقتصاديين تيمور بايغ في شركة "دي بي إس بنك" (DBS Bank): سبقت عمليات التنصيف السابقة "موجات صعود قوية. وهناك سبب اقتصادي بسيط وراء ارتفاع الأسعار، فمع انخفاض عائد تعدين العملة المشفرة، سيرتفع سعر الوحدات الناتجة عن التعدين (أي سعر بتكوين) لتعويض هذا الانخفاض حتى لا يتسبب في انسحاب المعدنين بأجهزتهم من النشاط".ومازالت أسعار "بتكوين" منخفضة بنحو 23 ألف دولار عن المستوى القياسي الذي سجلته العملة المشفرة في 2021، أثناء موجة الصعود في فترة انتشار وباء كوفيد، مستفيدة من وفرة الأموال الرخيصة.(بلومبرغ)