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إقتصاد
أكبر ضربة لنيسان منذ 2021
Lebanon 24
09-02-2024
|
06:35
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تراجعت أسهم شركة "نيسان موتور" بأكبر وتيرة منذ أيار 2021 بعد أن جاءت أرباح الربع الثالث أقل من التقديرات.
كما خفضت شركة صناعة السيارات اليابانية يوم الخميس هدف مبيعاتها في الأسواق العالمية من 3.7 إلى 3.55 مليون سيارة، بما يقل حتى عن مستوى 4 ملايين وحدة روجت لها في بداية العام، مع زيادة حدة المنافسة.
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انخفضت الأسهم في بورصة طوكيو بنسبة تصل إلى 10.4% في التداولات المبكرة يوم الجمعة.
سجلت نيسان أرباحاً تشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، بلغت 141.6 مليار ين (948 مليون دولار) أي أقل من 172.8 مليار ين التي كانت السوق تتوقعها.
وقال المدير المالي لشركة نيسان يوم الخميس إن مشاريع الشركة مع "رينو" تسير على الطريق الصحيح على الرغم من قرار شركة صناعة السيارات الفرنسية بإلغاء خطط الاكتتاب العام لوحدتها الكهربائية "أمبير" (Ampere) .
تعتبر السيارات الهجينة إحدى النقاط المضيئة لـ"نيسان"، حيث شهدت انتعاشاً خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع الطلب على السيارات الكهربائية.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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