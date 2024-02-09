18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
لأوّل مرة منذ 16 شهرًا.. تباطؤ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي
Lebanon 24
09-02-2024
|
07:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
تباطأ نمو القطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال شهر كانون الثاني الماضي مدفوعًا بتراجع نمو الطلبات الجديدة.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات في دبي الصادر عن S&P Global اليوم الجمعة، إلى 56.6 نقطة في كانون الثاني، من أعلى مستوى سجله في 16 شهرًا عند 57.7 نقطة خلال كانون الأول.
Advertisement
ومع ذلك لا يزال المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش، ما يشير إلى استمرار تحسن النشاط التجاري في دبي مع ارتفاع مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة.
في حين ارتفعت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة منذ شهر آب الماضي.
وتراجع التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي بشكل حاد ووصل إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا، وذلك وسط تزايد المخاوف بشأن المنافسة في السوق، وكذلك المخاوف بشأن تأثير تعطل سلسلة التوريد في البحر الأحمر.
ولفت الباحث الاقتصادي ديفيد أوين في التقرير إلى أن أزمة البحر الأحمر تشكل خطرًا متزايدًا على دبي، خاصةً إذا واجهت مزيد من الشركات تأخيرات في شحناتها.
اقتصاد دبي
نما الناتج المحلي لإمارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من 2023 بنسبة 3.3%، بدعم من نشاط قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 11.1%، والنقل والتخزين.
وأوضح ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، الشهر الماضي أن الإمارة تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وفق أجندتها الاقتصادية.(فوربس)
المصدر: فوربس
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان لبناني في ذمة الله
Lebanon 24
فنان لبناني في ذمة الله
12:51 | 2024-02-08
08/02/2024 12:51:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
Lebanon 24
خبر مهم.. إليكم تفاصيل التعويضات التي ستمنح لموظفي الدولة والمتقاعدين
13:54 | 2024-02-08
08/02/2024 01:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
Lebanon 24
نقل جثة الشاب طوني إلى المستشفى... تُوفي في حادث سير
12:07 | 2024-02-08
08/02/2024 12:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
Lebanon 24
لا تفرحوا كثيرا بالطقس المُشمس.. سيناريو الأمطار والثلوج عائد في هذا الموعد
01:31 | 2024-02-09
09/02/2024 01:31:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
Lebanon 24
بوجود عدد كبير من المواطنين.. إليكم ما جرى أثناء رفع السيارة المستهدفة في النبطية (فيديو)
11:26 | 2024-02-08
08/02/2024 11:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
09:28 | 2024-02-09
مصر تواصل خنق مافيا الدولار والذهب.. ضبط 1387 قضية خلال 24 ساعة
06:35 | 2024-02-09
أكبر ضربة لنيسان منذ 2021
06:03 | 2024-02-09
البيتكوين تعود.. ارتفاع كبير وهذا ما سجّلته الأرقام
05:58 | 2024-02-09
من ضغط على بايدن لوقف تصدير الغاز المسال؟
05:44 | 2024-02-09
السيسي يحاول جاهدًا كبح الإنهيار الإقتصادي.. خطط وتعديلات هل ستفضي لشيء؟
04:00 | 2024-02-09
ارتدادات هجمات البحر الأحمر...تصفير الحركة في باب المندب وقناة السويس...
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
09/02/2024 16:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
09/02/2024 16:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
09/02/2024 16:49:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24