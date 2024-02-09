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إقتصاد
في اليونان.. مضاعفة بدل تأشيرة الإقامة عبر الاستثمار في العقارات
Lebanon 24
09-02-2024
|
10:40
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تعتزم الحكومة اليونانية رفع الحد الأدنى الذي يجب أن يدفعه الأجانب الراغبون في شراء عقارات في المناطق التي ترتفع فيها قيمة الإيجارات لضمان الحصول على "تأشيرة ذهبية" للإقامة، بحسب تصريحات رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الجمعة.
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وقال ميتسوتاكيس أمام البرلمان في أثينا: "نحن نناقش فرض زيادة إضافية على الحد الأدنى للاستثمار والتي ستغطي جميع المناطق التي يوجد بها ضغط كبير على الإيجارات".
بالتوازي، ضاعفت اليونان بالفعل المبلغ الضروري لضمان الحصول على تأشيرة الإقامة عبر الاستثمار في العقارات في مناطق معينة، مثل أثينا ومدينة ثيسالونيكي بالإضافة إلى جزيرتي ميكونوس وسانتوريني. ويجب على المستثمرين في هذه المناطق إنفاق ما لا يقل عن 500 ألف يورو حتى يمكنهم الاستفادة مما يُسمى ببرنامج "التأشيرة الذهبية" (Golden Visa). أما في بقية أنحاء البلاد، فما زالت عتبة الاستثمار ثابتة عند 250 ألف يورو.
ولم يحدد رئيس الوزراء مبلغ الزيادة القادمة، غير أنه قال إن الحد الأدنى في المدن والجزر التي تتزايد فيها حدة الضغوط على سوق الإسكان يمكن أن يزيد إلى نحو 800 ألف يورو. أما في المناطق التي ظلت الإيجارات فيها مستقرة، فقد يستمر مبلغ الاستثمار عند مستواه الحالي البالغ 250 ألف يورو.
ومنذ إطلاق برنامج "التأشيرة الذهبية" في عام 2013، تلقت اليونان أكثر من 25100 طلب ومنحت 17184 تأشيرة للمشترين الذين يرغبون في العيش بالبلاد. وبلغت نسبة المستثمرين من الصين نحو 60% من جميع التأشيرات التي صدرت، تلاها 7% للمستثمرين الأتراك.(بلومبرغ)
المصدر: بلومبرغ
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