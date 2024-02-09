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فتح المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا، الجمعة، وتجاوز عتبة الخمسة آلاف نقطة ليلامس مستوى قياسي جديد، بعد أن أشارت بيانات إلى أن تعديل بيانات التضخم للعام الماضي جاء في أضيق نطاق ممكن، وهو ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة هذا العام.ارتفع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 5.64 نقطة، أي 0.01 بالمئة، إلى 38731.97 نقطة.وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 6.26 نقطة، أي 0.13 بالمئة، إلى 5004.17 نقطة.ولامس "ستاندرد اند بورز 500" أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5011.62 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه.وزاد "ناسداك" المجمع 48.66 نقطة، أي 0.31 بالمئة، إلى 15842.38 نقطة.وتتجه المؤشرات الأميركية بشكل جماعي لتسجيل ارتفاع أسبوعي.(سكاي نيوز عربية)