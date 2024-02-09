الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض طفيف

أقفلت الأسهم الأوروبية على انخفاض طفيف، مساء اليوم الجمعة، بعدما محت خسائر سهم لوريال مكاسب سهما "يوبي سوفت" و"هيرميس".



وانخفض المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بنهاية جلسة التداول، اليوم، رغم تقدمه 0.2 بالمئة خلال الأسبوع بأكمله.

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كما هبط سهم لوريال بنسبة 7.6 بالمئة بعد أن أعلنت شركة مستحضرات التجميل الفرنسية نموا مخيبا للآمال في مبيعات الربع الرابع.



وخسر مؤشر البنوك 0.3 بالمئة مع تراجع سهم بنك "بي.إن.بي باريبا" 2 بالمئة بعد أن خفض بنك يو.بي.إس تصنيف سهم البنك الفرنسي من "شراء" إلى "محايد".